Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.