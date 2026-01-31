Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen tarafından kentte sürdürülen turizm çalışmaları ile yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Turan, inanç ve kültür değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

        "Devleti yaşat ki insan yaşasın" şiarıyla çalıştıklarını anlatan Turan, yürütülen çalışmalarda merkezinde insanı, toplumsal birlik ve beraberliği esas alındığını kaydetti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde ev yangınında emekli doktor hayatını kaybetti
        Kırklareli'nde ev yangınında emekli doktor hayatını kaybetti
        Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi
        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı