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        Kırklareli'nde Rumeli Göç Türküleri Konseri düzenlendi

        Kırklareli'nde Rumeli Göç Türküleri Konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:31 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:42
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        Kırklareli'nde Rumeli Göç Türküleri Konseri düzenlendi
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        Kırklareli'nde Rumeli Göç Türküleri Konseri düzenlendi.

        Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Kent Konseyi Berrak Türküler Çalışma Grubu korosu türküler seslendirdi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, konserinden ardından koro üyelerine teşekkür etti.

        Çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Bulut, türküleri dinlerken hüzün ve sevinci bir arada yaşadıklarını söyledi.

        Konsere, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Bulut, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ile vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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