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        Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:52
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        Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

        İş yerinin güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli E.Ö, evinde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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