Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:52 facebook

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