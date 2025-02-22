Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nde bir iş yerine silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli E.Ö, evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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