Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları sürüyor

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 41. maddesine istinaden hazırlanan İl Özel İdaresinin 2024 yılı çalışmalarına ilişkin faaliyet raporu görüşüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, okuduğu raporda 27 Kasım 2023 tarihli birleşimde İl Özel İdaresinin 2024 yılı gelir ve gider bütçesinin 630 milyon lira olarak onaylandığını belirtti.

Önceki yıldan devreden, ek bütçe ile bakanlıklardan alınan ödenekler sayesinde 2024 yılı bütçesinin 1 milyar 813 milyon 714 bin 816 liraya ulaştığını ifade eden Kuşoğlu, bütçe ile 2024 yılında planlanan iş ve işlemlerin yanı sıra 179 köye hizmet götürüldüğünü söyledi.

Kırklareli Valiliği ve İl Genel Meclisinin de katkılarıyla kentte güzel yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirildiğini aktaran Kuşoğlu, ayrıca 1 milyar 567 milyon 648 bin 46 lira gelir elde edildiğini kaydetti.

Kuşoğlu, toplantıda, 2024 yılında yapılan hizmetleri anlattı.

Gündem maddesinin mart ayı son birleşiminde görüşülmek üzere gündemde tutulmasına oy birliği ile karar verildi.

Diğer gündem maddelerinin de görüşüldüğü mart ayı toplantıları yarın sona erecek.