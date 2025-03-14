Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, adliye yemekhanesinde gerçekleştirilen programda, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.
Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Eroğlu, adliye olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya önem verdiklerini söyledi.
Geleneksel hale gelen iftar programını bu yıl da gerçekleştirdikleri için mutlu olduğu dile getiren Eroğlu, programa katılan herkese teşekkür etti.
Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Öztürk ile hakim, savcı ve adli personeli katıldı.
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