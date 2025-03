Kırklareli Belediyesi Bulgaristan'da iftar programı düzenledi

Kırklareli Belediyesince Bulgaristan'ın Prizren kentinde iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, düzenlenen programda, soydaşlarla bir araya gelmenin onurunu yaşadığını söyledi.

Binlerce kilometrelik mesafelere rağmen hiç eksilmeyen muhabbet, asırlardır süregelen birliktelik, aynı kökten yeşeren bir çınarın dalları gibi birbirine sımsıkı sarılmışlığın en güzel örneklerinden birini tecrübe ettiklerini ifade eden Bulut, "Bizler, tarihimizden aldığımız güçle, gönül bağlarımızı her daim canlı tutacak, varlığımızı her yerde, her koşulda birlikte yaşatacağız. İftar programımızda bizlerle olan tüm soydaşlarımıza teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel günlerde buluşmayı diliyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın, sofralarımızı bereketlendirsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Varol, Genel Başkan Yardımcısı Taner Öztürk, Prizren Müftüsü Valon İbrahimi, Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Kujtim Gashi, Belediye Meclis Başkanı Antigona Bytyqi, Kosova İslam Birliği Meclis Başkanı Ajni Sinani, Prizren Emniyet Genel Müdürü Faton Alija ile vatandaşlar katıldı.