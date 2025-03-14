Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, İl Sağlık Müdür Vekili Enes Güler ile Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yılmaz anıta çelenk sundu.

Güler, yaptığı konuşmada bu anlamlı günün, sadece bir meslek grubunun bayramı değil, insan hayatına dokunan, fedakarlığın ve özverinin simgesi haline gelen bir camianın onur günü olduğunu söyledi.

14 Mart Tıp Bayramı'nın hem bilimsel gelişimin hem de toplumsal sorumluluğun bir sembolü olduğunu ifade eden Güler, "Pandemi de gecemizi gündüzümüze kattık, afetlerde kendi canımızı düşünmeden koşup ilk ulaşanlardan olduk. En uzak köye de, en yoğun şehre de aynı şefkatle ulaştık. Bizler sağlık camiası olarak her daim bu direncin ve bu dayanışmanın sessiz neferleriyiz. Bugün burada, bu anlamlı tören vesilesiyle, insan hayatını her şeyin üstünde tutan tüm hekimlerimize, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza minnetlerimi sunuyor; ebediyete uğurladığımız sağlık emekçilerini de rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Programda Yılmaz da konuşma yaptı.