Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Yasin Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile iki aileyi evlerinde ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini belirtti.
Turan, bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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