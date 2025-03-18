Kırklareli'nde meralar ıslah ediliyor
Kırklareli'nde mera ıslah çalışmaları devam ediyor.
Kırklareli'nde mera ıslah çalışmaları devam ediyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Çayır Mera Islahı ve Amenajman Projeleri kapsamında Karakoç köyünde meralar gübrelendi.
Bölgedeki meralara 5 bin 100 kilogram gübre atıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile Şube Müdürü Canan Gökten de çalışmaları takip etti.
Karaca, yaptığı açıklamada, Çayır Mera Islahı ve Amenajman Projeleri dolayısıyla ıslah çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.
Islah çalışmaları ile çayır ve meraların ot veriminin artmasını sağladıklarını ifade eden Karaca, bölge hayvancılığına katkı sunduklarını söyledi.
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