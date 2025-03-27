Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 08:58 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

        Vali Turan eşi Nihal Turan ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

        Ramazan Bayramına sayılı günler kaldığını anımsatan Turan, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

        Turan, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Programa, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Türkiye toz taşınımı etkili altında
        Türkiye toz taşınımı etkili altında
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        ABD'de Türk öğrenci gözaltına alındı
        ABD'de Türk öğrenci gözaltına alındı
        'Şeklinin ne önemi var' demeyin!
        'Şeklinin ne önemi var' demeyin!
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu
        Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu
        Kırklarelili besici kadın, annelerinin kabullenmediği kuzulara evinde bakıy...
        Kırklarelili besici kadın, annelerinin kabullenmediği kuzulara evinde bakıy...
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 14'ü hükümlü 43 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 14'ü hükümlü 43 kişi yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı
        Kırklareli Valisi Turan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı
        Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapı...
        Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapı...
        Kırklareli'nde bir haftada 44 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 44 düzensiz göçmen yakalandı