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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:45
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        Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

        Vali Turan, PTT Başmüfettişi Yunus Tahan, Kırklareli PTT Başmüdürü Serdal Bursalı ve İş Müfettişi Turan Bayram, İnece Belediye Başkanı İlhan Arı ile Kayalıköy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay'ı makamında kabul etti.

        Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kentin gelişmesine destek olan herkese teşekkür etti.

        Turan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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