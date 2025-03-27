Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kentin gelişmesine destek olan herkese teşekkür etti.

Vali Turan, PTT Başmüfettişi Yunus Tahan, Kırklareli PTT Başmüdürü Serdal Bursalı ve İş Müfettişi Turan Bayram, İnece Belediye Başkanı İlhan Arı ile Kayalıköy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay'ı makamında kabul etti.

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