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        Kırklareli'nde öğrenciler ailelerine kanser taraması için çağrıda bulundu

        Kırklareli'nde minik öğrenciler ailelerini kanser taraması için sağlık kuruluşlarına davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:55
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        Kırklareli'nde öğrenciler ailelerine kanser taraması için çağrıda bulundu
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        Kırklareli'nde minik öğrenciler ailelerini kanser taraması için sağlık kuruluşlarına davet etti.

        Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce kanserde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla çalışmalar sürüyor.

        "Minik Ellerden Sağlığınız İçin Büyük Bir Mesaj Var Projesi" kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine "Sizin sağlığınız sevdiklerinizin mutluluğu. Ücretsiz kanser taramalarımız için en yakın sağlık kuruluşumuza davetlisiniz. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" yazılı not kağıtlarının bulunduğu mavi, yeşil ve pembe renkli balonlar dağıtıldı.

        Öğrenciler daha sonra okul bahçesinde bekleyen velilerine not kağıdının bulunduğu balonları verdi. Veliler notu okuduktan sonra bir süre çocuklarına sarıldı.

        Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli doktor Esra Yavuz, yaptığı konuşmada farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

        Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Yavuz, risk faktörleri arasında sigaranın başrolde olduğunu vurguladı.

        Kansere karşı sigaradan uzak durulması, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye önem gösterilmesi gerektiğini anlatan Yavuz, tüm vatandaşları kanser taraması için sağlık kuruluşlarına davet etti.

        Veli Halil Başpınar ise kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.

        Bu konuda Sağlık Bakanlığının önemli çalışmalarının olduğunu ifade eden Başpınar, "Tüm vatandaşlar buna dikkat etmeli. Kanserin vücudumuzda nasıl etki edeceğini bizler bilemiyoruz. Umarım herkes bunun bilincine ulaşır ve en azından tarama yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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