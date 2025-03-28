Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz'da okul müdürleri toplantısı yapıldı.
Lüleburgaz'da okul müdürleri toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda okul müdürleri yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Ardından bağımlılıkla mücadele ve okul bahçelerinin güvenliği konuları görüşüldü.
- Engelli ve yaşlılara ücretsiz tıraş hizmeti
Lüleburgaz Yıldız Mahallesi muhtarlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlılara ücretsiz tıraş hizmeti veriliyor.
Muhtar Ümit Öztürk, AA muhabirine, engelli ve yaşlıların evlerinde ziyaret edilip berber ve kuaförler tarafından saç ve sakal tıraşı hizmeti sunulduğunu söyledi.
Hizmetten faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin muhtarlık telefonunu aramalarının yeterli olacağını ifade eden Öztürk, bu hizmetin her bayram devam edeceğini kaydetti.
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