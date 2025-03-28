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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da okul müdürleri toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:54 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:54
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da okul müdürleri toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda okul müdürleri yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Ardından bağımlılıkla mücadele ve okul bahçelerinin güvenliği konuları görüşüldü.

        - Engelli ve yaşlılara ücretsiz tıraş hizmeti

        Lüleburgaz Yıldız Mahallesi muhtarlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlılara ücretsiz tıraş hizmeti veriliyor.

        Muhtar Ümit Öztürk, AA muhabirine, engelli ve yaşlıların evlerinde ziyaret edilip berber ve kuaförler tarafından saç ve sakal tıraşı hizmeti sunulduğunu söyledi.

        Hizmetten faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin muhtarlık telefonunu aramalarının yeterli olacağını ifade eden Öztürk, bu hizmetin her bayram devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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