Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Ramazan Bayramı tatilinde 1857 jandarma ve personel görev yapacak

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan Bayramı tatilinde 1857 jandarma ve personel görev yapacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Ramazan Bayramı tatilinde 1857 jandarma ve personel görev yapacak
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan Bayramı tatilinde 1857 jandarma ve personel görev yapacağını belirtti.

        Vali Turan, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kentte alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

        Bayramı huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla kentte tüm tedbirlerin alındığını belirten Turan, bayram tatili nedeniyle kentte trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.

        Sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önlenmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerinin görevlerinin balında olduğunu ifade eden Turan, şöyle devam etti:

        "Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 372 araç, 1857 personel, 53 tim, halkımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve emirler doğrultusunda sürdüreceklerdir. Trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

        Bayram öncesi ve dönüş sırasında otoyollar ve karayollarında ekip sayıları artırılacak ve riskli noktalarda ekip bulundurulacaktır. Bayram öncesi ve sonrası oluşacak yoğunluk da dikkate alınarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgelerine kaza riskinin yüksekliği tespit edilen noktalarda trafik ekipleri görevlendirilerek denetimler yapılacaktır. Bayram öncesi alışverişi yapanların hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi olaylardan mağdur olmasını önlemek maksadıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirilmiştir."

        Turan, tüm kurumların vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Kırklareli'nde hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağ...
        Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağ...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde öğrenciler ailelerine kanser taraması için çağrıda bulundu
        Kırklareli'nde öğrenciler ailelerine kanser taraması için çağrıda bulundu
        Kırklareli'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi