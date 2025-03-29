Trakya'da bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, bayram namazı Tekirdağ'da 07.28'de, Kırklareli'nde 07.29'da kılınacak. Edirne'de ise 07.32'de eda edilecek.

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