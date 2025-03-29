Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Vize ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 09:15 Güncelleme: 29.03.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL

        Vize ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Kışlacık köyünde iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede tüm evi sardı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

        Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Baba ile kızını öldüren kaza!
        Baba ile kızını öldüren kaza!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        Gözlerde "miyokimi" tehlikesi!
        Gözlerde "miyokimi" tehlikesi!
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 vampir filmi
        En iyi 5 vampir filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Trakya'da bayram namazı saatleri
        Trakya'da bayram namazı saatleri
        Kırklareli Valisi Turan'dan Ramazan Bayramı mesajı:
        Kırklareli Valisi Turan'dan Ramazan Bayramı mesajı:
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut vatandaşlarla bir araya geldi
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut vatandaşlarla bir araya geldi
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 12 hayvan itlaf edildi
        Kırklareli'ne kaçak getirilen 12 hayvan itlaf edildi
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 181 bin 838 lira c...
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 181 bin 838 lira c...