Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Vali Turan eşi Nihal Turan ile Pehlivanköy Kaymakamlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.
Ramazan ayının maneviyatının en iyi şekilde yaşandığını ifade eden Turan, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
Programa, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, protokol üyeleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı.
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