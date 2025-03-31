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        "İkinci evim" dediği kütüphanede 62 yıldır kitap okuyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan 74 yaşındaki emekli Mustafa Ermiş, ortaokulda edindiği kütüphane alışkanlığını 62 yıldır aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:17
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        "İkinci evim" dediği kütüphanede 62 yıldır kitap okuyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan 74 yaşındaki emekli Mustafa Ermiş, ortaokulda edindiği kütüphane alışkanlığını 62 yıldır aralıksız sürdürüyor.

        Kırklareli'nde 1951 yılında dünyaya gelen Ermiş'in küçük yaşta kazandığı okuma alışkanlığı tutkuya dönüştü. 12 yaşında kütüphaneyle tanışan Ermiş, hemen her gün İl Halk Kütüphanesine gitmeye başladı.

        Bu alışkanlığından 62 yıldır vazgeçmeyen Ermiş, kütüphaneden özenle seçtiği kitapları gençlerin arasında keyifle okuyor.

        Zaman zaman kütüphanede şiirler de besteleyen Ermiş, yazdığı şiirleri 8 kitapta topladı, araştırma ve roman da kaleme aldı.

        Ermiş, kitap okuma alışkanlığıyla çevresindekilere de örnek oluyor.

        - "Her şeyin başı okumak"

        Ermiş, AA muhabirine, vaktinin büyük bir bölümünü kitap okumaya ve araştırmaya ayırdığını söyledi.

        Hayatını edebiyat ve resim alanlarından çalışmaya adadığını anlatan Ermiş, okumaktan ve araştırmadan büyük keyif aldığını kaydetti.

        Çok sayıda şiir yazdığına işaret eden Ermiş, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanına sahip olduğunu dile getirdi.

        Ermiş, "Halkın içindeki gelenek görenekler, geçmişimizin durumu neydi, örf ve adetler, bunların üzerinde çalışıyorum. Şiir yazıyorum, çeşitli araştırma kitaplarım var, ayrıca resimler de yapıyorum." dedi.

        Bugüne kadar çok sayıda kitap okuduğunu dile getiren Ermiş, hemen her gün İl Halk Kütüphanesine giderek kitap okuduğunu ifade etti.

        Araştırma yapmayı ve bilgi edinmeyi çok sevdiğini anlatan Ermiş, "Her şeyin başı okumak, okumak. Kendimizi güncelleyebilmek için mutlaka okumamız lazım. İl Halk Kütüphanesi benim için ev. Kendi evim gibi girip çıkabiliyorum. Buranın idarecileri ve personeli çok iyi. Bizlere her zaman yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

        - "Ne kadar biliyorsan o kadar güzel insansın"

        Ermiş, okumanın, bilgilenmenin, araştırma yapmanın yaşının olmadığına ve kitap okumanın insana çok şey kattığına dikkati çekerek, "Tabii ki mutlaka sonsuzdur okumak, bilgilenmek dünyanın en güzeli. Ne kadar biliyorsan o kadar güzel insansın bana göre. Okumak hep lazım." ifadesini kullandı.

        Ermiş, gençlerin okuyarak bilgi ve birikimlerini arttırması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Okumamız, kendimizi yetiştirmemiz lazım. Halk tabiriyle okumadan adam olunmuyor. Her insan bana göre bir ansiklopedidir, birisi az sayfalı ansiklopedi, birisi çok sayfalı ansiklopedidir. Çok sayfalı ansiklopediler kahvehanede oturmaz, herhangi bir şekilde vaktini orada geçirmez. Mutlaka daha gelişsin, daha iyi bir şeyler olsun, insana, topluma sevgiyle beraber bilgi katayım diye çalışır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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