İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli'nde konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ne olur sokaktan uzak durun. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, ne zaman Türkiye ekonomisini toparlamaya çalışsa, ne zaman uluslararası konjonktürde Türkiye'ye ihtiyaç olsa ya bizi darbeyle, ya muhtırayla, ya da sokak hareketiyle durdurmaya çalıştılar." dedi.

Turan, kentteki programları kapsamında partisinin Babaeski ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Turan, terörsüz Türkiye iddiasında muazzam bir yol alındığını vurguladı.

40 yıldır terörün büyük bir sorun olduğunu ifade eden Turan, Türkiye'nin ayağa kalktığı her dönemde terör sorunuyla karşılaştığını kaydetti.

Terör yüzünden Türkiye'de büyük bedellerin ödendiğini aktaran Turan, "Tam yürüyoruz bombalar patlıyor, tam yürüyoruz terör faaliyetleri başlıyor. Ne kadar bedel ödedik. Hendek faaliyetlerini hatırlayın, şehirlerdeki bombaları hatırlayın. Terörsüz olmaktan daha keyifli bir şey olabilir mi? O yüzden bu yeni dönemde terörsüz Türkiye'nin çok kıymetli olduğunu söylemek isterim." diye konuştu.

Özel'in gelecek için hesaplar kurduğunu ileri süren Turan, "Ekrem Bey bugün çıksa en çok Özgür Özel üzülür. Ama genel başkanlığı için, kongre için, gelecek için hesabı var. Ekrem Bey onun için çok kullanışlı bir aparat. Tam bir siyasi istismar anlayışı." dedi.

Turan, sokakların güvenliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Sokaktan uzak durulmasını gerektiğini anlatan Turan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sokağa çıkmayacağız, sokaktan uzak duracağız, sokağın güvenliği hepimizin görevi, biz gençlerimizin kavga ettiğini biliyoruz, biz gençlerin zamanında birbirlerine çok büyük bedeller ödettiğini biliyoruz. Bir dönem Alevi, Sünni kavgası oldu, sağcı-solcu kavgası oldu. Sakın ha bunları yapmayacağız. Tabii ki insanlar mahkeme kararını beğenmezse, savcıyı beğenmezse itirazını yapacak avukatıyla ısrarla süreci takip edecek. Hakim, savcı işini yapacak.

Bakın Fransa'da daha dün Le Pen 5 yıl ceza aldı, siyasi yasak aldı. Hiç duydunuz mu sokağa çıkın dediğini, sokak tehlikelidir. Hukuktan sapmadan bu haklar aranır. Hukukun önünde sokak olmaz. Bu millet irfan sahibidir, izan sahibidir bunlara izin vermez. Bir daha diyorum yasal zeminde herkes iddiası, itirazını ortaya koysun, mitingini yapsın, söylemini yapsın, ama arkadaş her eylemde polis mi taşlanır, her toplantıda cumhurbaşkanına hakaret mi edilir, her ortamda küfürle mi konuşulur? Böyle bir eylem olur mu ya? İsrail'e ağzını açmayanlar Türkiye'nin kafelerini, restoranlarını, iş yerini taşlamayı teşvik ettiler. O yüzden söylüyorum bunların derdi Ekrem Bey'in çıkması, aday olması falan değil"