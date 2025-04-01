İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli'nde konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ne olur sokaktan uzak durun. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, ne zaman Türkiye ekonomisini toparlamaya çalışsa, ne zaman uluslararası konjonktürde Türkiye'ye ihtiyaç olsa ya bizi darbeyle, ya muhtırayla, ya da sokak hareketiyle durdurmaya çalıştılar." dedi.

Turan, kentteki programları kapsamında partisinin Babaeski ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Turan, terörsüz Türkiye iddiasında muazzam bir yol alındığını vurguladı.

40 yıldır terörün büyük bir sorun olduğunu ifade eden Turan, Türkiye'nin ayağa kalktığı her dönemde terör sorunuyla karşılaştığını kaydetti.

Terör yüzünden Türkiye'de büyük bedellerin ödendiğini aktaran Turan, "Tam yürüyoruz bombalar patlıyor, tam yürüyoruz terör faaliyetleri başlıyor. Ne kadar bedel ödedik. Hendek faaliyetlerini hatırlayın, şehirlerdeki bombaları hatırlayın. Terörsüz olmaktan daha keyifli bir şey olabilir mi? O yüzden bu yeni dönemde terörsüz Türkiye'nin çok kıymetli olduğunu söylemek isterim." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokağa çıkma çağrısını eleştiren Turan, sokak hareketlerinin yanlış bir davranış olduğunu kaydetti. Sokaklardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Turan, şöyle devam etti: "Ne olur sokaktan uzak durun. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, ne zaman Türkiye ekonomisini toparlamaya çalışsa, ne zaman uluslararası konjonktürde Türkiye'ye ihtiyaç olsa ya bizi darbeyle, ya muhtırayla, ya da sokak hareketiyle durdurmaya çalıştılar. Son 15 günü hatırlayın. Son 15 günde yapılan eylemlerin hiçbir tanesinin iddialı söylüyorum, az bir grup hariç olabilir Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgisi yok. Bakın ağır bir şey söylüyorum farkındayım. Anket yapın oradaki gençlerin büyük çoğunluğunun, oradaki siyasetin büyük çoğunluğunun Ekrem Bey'in adaylığına ilişkin dertleri yok. Başka başka dertler için oradalar. Başka başka motivasyonla oradalar. Yoksa savcıya ihbar gelmiş savcı bakmayacak mı evraka, 'ya bu belediye başkanının işiymiş ellemeyin mi' diyecek. 'Çok büyük bir belediye başkanıymış, ellemeyin mi' diyecek. 'Ya bu ileride aday olacakmış o zaman görmeyelim mi' diyecek. Kendi arkadaşlarının ihbarlarını, kendi başkanlarının ısrarlarını görmesin mi savcı? Siz savcı olsanız böyle bir dosya olduğunda kapatır mısınız dosyayı?"

- "Ekrem Bey bugün çıksa en çok Özgür Özel üzülür" Turan, Özgür Özel'in kendi koltuğunu sağlamlaştırma derdi olduğunu belirtti. CHP'nin siyasi hayatının kumpaslarla dolu olduğunu savunan Turan, "Hatırlayın Deniz Baykal'a kumpası kim yaptı? Allah aşkına, kendileri yapmadı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'na kongrede para karşılığı oy vermeyi, o kumpası kendileri yapmadılar mı? Kumpas bunların siyasi hayatlarının tam karşılığı. Özgür Bey'in, Ekrem Bey'in adaylığı ile ilgili bir derdi yok, Özgür Bey'in sadece bir kendi hasbelkader konjonktürel elde ettiği koltuğunu sağlamlaştırma derdi var. Ekrem'e Mansur'a kalmayan bu iş bana kalır mı hesabı var, başka derdi yok. O konjonktürde o riskleri alarak toplumun huzurunu bozan, gençleri kavga ettiren, polise taş attıran adam olmamalı Özgür Özel." şeklinde konuştu. Turan, mahkemelerin verdiği kararlara itirazların, savcıya itirazların sokaklarda değil hukuki zeminde yapılması gerektiğini kaydetti.

Özel'in gelecek için hesaplar kurduğunu ileri süren Turan, "Ekrem Bey bugün çıksa en çok Özgür Özel üzülür. Ama genel başkanlığı için, kongre için, gelecek için hesabı var. Ekrem Bey onun için çok kullanışlı bir aparat. Tam bir siyasi istismar anlayışı." dedi. Turan, sokakların güvenliğinin önemli olduğunu vurguladı. Sokaktan uzak durulmasını gerektiğini anlatan Turan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Sokağa çıkmayacağız, sokaktan uzak duracağız, sokağın güvenliği hepimizin görevi, biz gençlerimizin kavga ettiğini biliyoruz, biz gençlerin zamanında birbirlerine çok büyük bedeller ödettiğini biliyoruz. Bir dönem Alevi, Sünni kavgası oldu, sağcı-solcu kavgası oldu. Sakın ha bunları yapmayacağız. Tabii ki insanlar mahkeme kararını beğenmezse, savcıyı beğenmezse itirazını yapacak avukatıyla ısrarla süreci takip edecek. Hakim, savcı işini yapacak. Bakın Fransa'da daha dün Le Pen 5 yıl ceza aldı, siyasi yasak aldı. Hiç duydunuz mu sokağa çıkın dediğini, sokak tehlikelidir. Hukuktan sapmadan bu haklar aranır. Hukukun önünde sokak olmaz. Bu millet irfan sahibidir, izan sahibidir bunlara izin vermez. Bir daha diyorum yasal zeminde herkes iddiası, itirazını ortaya koysun, mitingini yapsın, söylemini yapsın, ama arkadaş her eylemde polis mi taşlanır, her toplantıda cumhurbaşkanına hakaret mi edilir, her ortamda küfürle mi konuşulur? Böyle bir eylem olur mu ya? İsrail'e ağzını açmayanlar Türkiye'nin kafelerini, restoranlarını, iş yerini taşlamayı teşvik ettiler. O yüzden söylüyorum bunların derdi Ekrem Bey'in çıkması, aday olması falan değil"