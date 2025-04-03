Kırklareli Valisi Turan, Kula köyünü ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kula köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kula köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Turan eşi Nihal Turan ile köyü gezerek muhtar Aliye Kankılıç'tan bilgi aldı.
Ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.
Her fırsatta köy ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Turan, kendilerine iletilen istekleri en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini belirtti.
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