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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 08:42 Güncelleme: 07.04.2025 - 08:43
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

        Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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