Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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