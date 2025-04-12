Eğitim-Bir-Sen Kırklareli İl Divan Toplantısı yapıldı

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, "Türkiye'nin önündeki engellerin kaldırılması prangalarından kurtulması demokratikleşme süreçlerinin ve alanlarının daha da genişlemesi adına ciddi adım attık, kazanım ürettik ve mücadele ortaya koyduk. Bugün gelinen nokta kıymetlidir." dedi.

Öner, öğretmenevinde düzenlenen İl Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu toplantılarda yol haritalarını belirlediklerini söyledi.

Sendika olarak zor süreçlerden geçerek bugünlere ulaştıklarını ifade eden Öner, sendikalarının her geçen gün büyüdüğünü vurguladı.

Kararlı adımlarla güvenli yarınlara yürüdüklerini anlatan Öner, "Bu gelinen nokta çok kıymetli ve bu gelinen noktanın mimarı Eğitim-Bir-Sen üyeleridir. Türkiye'nin önündeki engellerin kaldırılması prangalarından kurtulması demokratikleşme süreçlerinin ve alanlarının daha da genişlemesi adına ciddi adım attık, kazanım ürettik ve mücadele ortaya koyduk. Bugün gelinen nokta kıymetlidir. Gelinen noktanın mimarları kahramanları sizlersiniz." diye konuştu.