Kırklareli'nde arı yetiştiricilerine kovan ve petek dağıtıldı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde "Arıcılık Projesi" kapsamında 57 arıcıya 138 kovan ve petek dağıtıldı.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ile İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca arı kovanı ve petekleri üreticilere teslim etti.

Yüzde 50 İl Özel İdaresi destekli projeye başvuruda bulunan 23 arıcıya tek katlı, 34 arıcıya ise çift katlı kovan ile 340 kilogram petek verildi.

Karaca, arıcılık faaliyetlerini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Proje maliyetinin 391 bin 920 lira olduğunu ifade eden Karaca, İl Özel İdaresince projeye yüzde 50 hibe desteği sağlandığını kaydetti.

Kovanların arıcılara hayırlı olmasını dileyen Karaca, kovanlarını teslim alan arı yetiştiricilere bol kazançlar diledi.

Programa, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Geriş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Benzet ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ve üreticiler katıldı.