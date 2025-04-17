Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak, ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Prof. Dr. Ak, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse'yi ziyaret etti.

Ziyaretlerde üniversite çalışmaları hakkında bilgi veren Ak, tüm kurumlar ile iş birliği halinde projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Kırklareli Üniversitesinin şehir ve vatandaşlar ile bütünleşen bir yapısının olduğunu ifade eden Ak, mevcut konumunu koruyup daha ileriye taşımak için mücadele edeceklerini kaydetti.

Ak, kamu yararına yapılan tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.