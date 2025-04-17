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        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak, ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurum ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:28 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:28
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        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak, ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurum ziyaretlerine devam ediyor.

        Prof. Dr. Ak, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse'yi ziyaret etti.

        Ziyaretlerde üniversite çalışmaları hakkında bilgi veren Ak, tüm kurumlar ile iş birliği halinde projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

        Kırklareli Üniversitesinin şehir ve vatandaşlar ile bütünleşen bir yapısının olduğunu ifade eden Ak, mevcut konumunu koruyup daha ileriye taşımak için mücadele edeceklerini kaydetti.

        Ak, kamu yararına yapılan tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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