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        Kış ve ilkbahar yağışları Trakya'daki barajların su miktarını artırdı

        ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da kış ve ilkbahar yağışları, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki barajların toplam su miktarını artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:27
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        Kış ve ilkbahar yağışları Trakya'daki barajların su miktarını artırdı
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        ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da kış ve ilkbahar yağışları, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki barajların toplam su miktarını artırdı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da DSİ'nin sorumluluk sahasındaki 14 barajda 16 Nisan itibarıyla 524 milyon 929 bin metreküp su bulunuyor.

        Barajlarda geçen yıl aynı dönemde ise 499 milyon 82 bin metreküp su ölçüldü.

        Buna göre geçen yıla kıyasla barajlardaki toplam su miktarı yaklaşık yüzde 5,2 arttı. Bu artışta kışın bölgedeki kar yağışının etkili olduğu belirtiliyor.

        - En fazla su Edirne'nin barajlarında

        Trakya'daki barajlarda şu an en fazla su bulunan il Edirne oldu.

        Edirne'deki 6 barajda son ölçümlerde toplam 278 milyon 136 bin metreküp, Kırklareli'ndeki 4 barajda 96 milyon 51 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 barajda 150 milyon 742 bin metreküp su bulunuyor.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, yağışlarla Trakya'daki barajların yavaş yavaş dolmaya başladığını söyledi.

        Su kaynaklarının çok iyi korunması gerektiğini ifade eden Şaylan, barajların su seviyesinin yükselmesinin herkesi sevindirdiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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