Trakya'da son yağışlar üreticilerin yüzünü güldürdü

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da nisan ayında etkili olan kar yağışı ve sağanak buğday ve arpada rekolte beklentisini yükseltirken üreticilerin de yüzünü güldürdü.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, bölgenin son 20 günde iyi miktarda sağanak ve kar yağışı aldığını söyledi.

Yağışların buğday ve arpanın gelişimini olumlu etkilediğini ifade eden Şaylan, gelişim sürecinde etkili olan yağış ve soğuk havanın doğrudan rekolteyi de etkilediğini belirtti. Şaylan, buğday ve arpada iyi bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini ifade etti.

Şaylan, son yağışlar ve soğuk havanın buğday ve arpa üreticisinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Son 20 günde bölgemizde hem kar hem de sağanak etkili oldu. Yağış ve soğuk hava, buğday ve arpaya iyi geldiği için gerçekten bizi sevindirdi. Olması gereken zamanda yeterli miktar sağanak ve kar yağışı oldu. Bu iki üründe istediğimiz seviyelerin üzerine çıktı. Çiftçilerimizin buğday ve arpa ile ilgili bir sıkıntısı yok, memnuniyette arttı." diye konuştu.