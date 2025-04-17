Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Gençlik Merkezinde bilgi yarışması düzenlendi.
Kırklareli Gençlik Merkezinde bilgi yarışması düzenlendi.
Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, yaptığı konuşmada yarışmaya yaklaşık 100 gencin katıldığı söyledi.
Yarışmanın çok heyecanlı ve keyifli geçtiğini ifade eden Mete, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.
Yarışmanın ardından dereceye giren gençlere hediyeleri verildi.
- Huzurevi sakinleri kütüphaneyi ziyaret etti
Kırklareli Huzurevi sakinleri İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.
Kütüphaneyi gezen huzurevi sakinleri yetkililerden bilgi aldı.
Yaşlılar daha sonra gençlerle beraber bir süre kitap okudu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.