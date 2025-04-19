Kırklareli'nde öğrencilere yönelik "taş denge sanatı" etkinliği düzenlendi

Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, iki yıldır beldelerinde düzenledikleri etkinliğin önemine işaret etti.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünce halk plajında düzenlenen etkinliğe Kırklareli Üniversitesi ile Kıyıköy İlkokulu öğrencileri katıldı.

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