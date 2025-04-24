Demirköy'de kamu kurumları hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurumları müdürleri yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tamamlanan ve devam eden projeler hakkında kurum müdürlerinden bilgi alan Bayram, planlanan projeleri de değerlendirdi.

- Şehit piyade onbaşı Seyran, kabri başında anıldı

Şehit Piyade Onbaşı Aydın Seyran, Pınarhisar ilçesindeki kabri başında anıldı.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Payanlı köyünde 1998 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan piyade onbaşı Seyran için ilçe şehitliğindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, dua edildi.

Törene Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, İlçe Garnizon Komutanı İstihkam Albay Murat Kuzucu ile şehit annesi Bedriye Seyran katıldı.

- İlaçlama çalışması

Kıyıköy beldesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Kıyıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek popülasyonu önlemek amacıyla sulak alanlar, foseptik çukurları, sazlık ve çalılık alanlarda ilaçlamada bulunuyor.

Belediye Başkanı İsmail Özen, yaptığı yazılı açıklamada, belde de sulak alanların fazla olması dolayısıyla özellikle yaz aylarında sinek ve haşerelerde artış gözlendiğini belirtti.

Popülasyonu azaltmak için ekiplerin belirli aralıklarla ilaçlamada bulunduğunu aktaran Özen, sinek ve larva üreme alanları başta olmak üzere tüm bölgelerde çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.