Kırklareli'nde "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" yapıldı

Yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden Karakaya, öğrencileri zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirerek bağımlılıkların olumsuz ve yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakaya öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi.

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