Kırklareli'nde Yeşilay bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığı bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığı bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Millet Bahçesinde kurulan stantta, Yeşilay gönüllüleri vatandaşlara tütün, alkol, kumar, madde, internet bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgilendirmede bulundu.
Stantta çocuklara da balon dağıtıldı.
Şube Başkanı Aslı Karakahya, AA muhabirine bağımlılık konusunda vatandaşları bilgilendirmek istediklerini söyledi.
Stantta vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirmede bulunduklarını anlatan Karakahya, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) bağımlılara ve yakınlarına rehabilitasyon hizmeti verildiğini kaydetti.
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