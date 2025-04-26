Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.
Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu sürmesi bekleniyor.
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