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        KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:52 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:52
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        KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor
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        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, rektör Ak'ı makamında ziyaret etti.

        Eroğlu, rektör Ak'a görevinde başarılar dileğinde bulundu.

        Üniversite ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, bundan sonra da üniversitenin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak ise üniversite hakkında Eroğlu ile Gedik'e bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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