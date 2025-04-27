KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak ise üniversite hakkında Eroğlu ile Gedik'e bilgi verdi.

Üniversite ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, bundan sonra da üniversitenin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, rektör Ak'ı makamında ziyaret etti.

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