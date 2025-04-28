Edirne ve Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentte 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

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