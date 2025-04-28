Kırklareli'nde süt toplama merkezleri denetlendi.

Karaca, kurallara uyan üretici ve işletmelere teşekkür etti.

Bu nedenle süt üretim koşullarına önem verdiklerini ifade eden Karaca, denetimlerin devam ettiğini kaydetti.

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