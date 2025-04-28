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        Kırklareli'nde süt toplama merkezleri denetlendi

        Kırklareli'nde süt toplama merkezleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:15
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        Kırklareli'nde süt toplama merkezleri denetlendi
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        Kırklareli'nde süt toplama merkezleri denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Babaeski ilçesinde süt toplama merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde işletmelerin genel hijyen kuralları ile süt toplama tankları kontrol edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kentte AB standartlarında süt üretildiğini söyledi.

        Bu nedenle süt üretim koşullarına önem verdiklerini ifade eden Karaca, denetimlerin devam ettiğini kaydetti.

        Karaca, kurallara uyan üretici ve işletmelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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