Kırklareli merkezli 3 ilde kaçak kazı operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 330 tabanca mühimmatı, 2 altın sikke, 8 dedektör, 125 sayfa define haritası, 13 kilogram patlayıcı madde, 100 metre elektrik kablosu, 4 el yapımı fünye, 2 hilti, 6 alan tarama cihazı, 3 karot makinesi, 3 kamera, 2 telsiz, gaz maskesi ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Vize ilçesinde sit alanında iş makineleri ve patlayıcı maddeler kullanılarak kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

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