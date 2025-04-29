Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan çocuklar taburcu edildi

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden işletme sahipleri ve elektrikçilerin aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

Aynı olayda yaralanan Levent Yüzer (34) 22 Nisan'da, Aydın Madenci (52) ise 25 Nisan'da tedavi gördükleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde taburcu edilmişti.

Süs havuzunda akıma kapılan Miran Kaba'nın Tekirdağ Şehir Hastanesi'ndeki, Miran'ı kurtarmak amacıyla havuza girerek akıma kapılan Fırat Divandiler'in ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

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