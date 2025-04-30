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        Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 08:57 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:04
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        Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu.

        Vali Turan, merkezi gezerek Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız'dan bilgi aldı.

        Personelle bir araya gelen Turan, talepleri dinledi.

        İncelemede, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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