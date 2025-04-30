Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde incelemede bulundu.
Vali Turan, merkezi gezerek Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız'dan bilgi aldı.
Personelle bir araya gelen Turan, talepleri dinledi.
İncelemede, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da bulundu.
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