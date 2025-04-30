Kırklareli'nde geride kalan sezonda 13 bin 500 ton hamsi avlandı

ÖZGÜN TİRAN - Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Kıyıköy ve İğneada açıklarında geride kalan sezon 13 bin 500 ton hamsi avlandı.

1 Eylül 2024'te av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçı tekneleri, bu sezon bol miktarda hamsi avladı. İğneada ve Kıyıköy açıklarındaki hamsi bolluğu dolayısıyla, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Sinop ve Rize'den çok sayıda tekne rotasını bu bölgeye çevirdi.

Kırklareli'nde kayıtlı 166 balıkçı teknesinin bulunduğunu belirten yetkililer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1696 tekneye hamsi avcılığı için e-seyir nakil onayı verildiğini bildirdi.

Kente gelen balıkçılar, sezonun büyük bölümünü Kıyıköy ve İğneada açıklarında geçirdi.

- "Balıkçılarımız kurallara riayet ediyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Kırklareli'nden yaklaşık 16 bin ton hamsi, palamut, istavrit, tekir ve mezgit avlandığını söyledi.

Özellikle hamsi ve palamut bolluğunun balıkçının yüzünü güldürdüğünü ifade eden Karaca, "Balıkçılarımız için gerçekten güzel bir sezon geçirdik." dedi. Kırklareli'nde geçen sezon 13 bin 500 ton hamsi yakalandığını ifade eden Karaca, kurallara uyarak avcılık yapan tüm balıkçılara teşekkür etti. Sürdürülebilir avcılık için denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Karaca, "Balıkçılarımız kurallara riayet ediyor. Denetimlerde büyük sorun yaşamadık. Su ürünlerinde ve avcılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması için bakanlığımızın koyduğu kurallara tam uyum sağlandı." diye konuştu. Karaca, su ürünlerinde sadece avcılığın değil, yetiştiriciliğin de önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu alanda da önemli üretim miktarlarına ulaştığını kaydetti. - "Son 30 yılın en bereketli yılı"