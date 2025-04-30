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        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:33
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        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kurul, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı.

        Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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