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        Kırklareli'nde gübre satışı yapan bayiler denetlendi

        Pehlivanköy ilçesinde gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 08:53 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:12
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        Kırklareli'nde gübre satışı yapan bayiler denetlendi
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        Pehlivanköy ilçesinde gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

        Kaymakam Yunus Emre Yıldız, Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde depo uygunluğu, gübrelerde tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalajları kontrol edildi.

        Yıldız, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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