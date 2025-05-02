Kırklareli Valisi Turan, inceleme bulundu

Turan, sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanında daha konforlu bir hayat süreceklerini kaydetti.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Turan, bakımevinin 50 dönümlük bir alana inşa edildiğini belirtti.

Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Yündolan köyünde Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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