Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı
Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen askeri araç ile 39 ADN 136 plakalı otomobil, Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde çarpıştı.
Kazanın ardından Kırklareli istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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