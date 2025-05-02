Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen askeri araç ile 39 ADN 136 plakalı otomobil, Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde çarpıştı.

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