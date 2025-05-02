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        Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:55
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        Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen askeri araç ile 39 ADN 136 plakalı otomobil, Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde çarpıştı.

        Kazanın ardından Kırklareli istikameti bir süre trafiğe kapandı.

        Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 3'ü askeri personel 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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