Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar ilçesine bağlı 5 köyde yatırımlar sürüyor.
Pınarhisar ilçesine bağlı 5 köyde yatırımlar sürüyor.
Pınarhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2025 yılı yatırım programı kapsamında, Akören, Çayırdere ve Sütlüce köylerinde içme suyu deposu bakım ve onarımı, Osmancık köyünde kanalizasyon hattı ile Tozaklı köyünde de düğün salonu yapım çalışmaları devam ediyor.
Ayrıca, Sütlüce köyünde sondaj kuyusu yapımının da sona erdiği belirtilen açıklamada, yatırım programında yer alan köylerdeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.
- Gıda işletmeleri denetlendi
Kırklareli'nde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.
Ekipler denetimlerde hijyen, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri ile ürünlerin son tüketim tarihlerini inceledi.
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