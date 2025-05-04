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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar ilçesine bağlı 5 köyde yatırımlar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:12
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar ilçesine bağlı 5 köyde yatırımlar sürüyor.

        Pınarhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2025 yılı yatırım programı kapsamında, Akören, Çayırdere ve Sütlüce köylerinde içme suyu deposu bakım ve onarımı, Osmancık köyünde kanalizasyon hattı ile Tozaklı köyünde de düğün salonu yapım çalışmaları devam ediyor.

        Ayrıca, Sütlüce köyünde sondaj kuyusu yapımının da sona erdiği belirtilen açıklamada, yatırım programında yer alan köylerdeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

        - Gıda işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

        Ekipler denetimlerde hijyen, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri ile ürünlerin son tüketim tarihlerini inceledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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