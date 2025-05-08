Kırklareli'nde Turizm Sezonu ve Hudut Kapılarında Alınacak Tedbirler Toplantısı yapıldı

Hudut kapılarında yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Turan, kentte asayiş olaylarını ve trafik kazalarını en alt seviyeye indirmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığını belirten Turan, özellikle havaların ısınmasıyla turizm sezonunda hareketlenmenin başladığını söyledi.

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