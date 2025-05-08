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        Kırklareli'nde Turizm Sezonu ve Hudut Kapılarında Alınacak Tedbirler Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Turizm Sezonu Uygulamaları ve Hudut Kapılarında Alınacak Tedbirler Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:20
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        Kırklareli'nde Turizm Sezonu ve Hudut Kapılarında Alınacak Tedbirler Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde Turizm Sezonu Uygulamaları ve Hudut Kapılarında Alınacak Tedbirler Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığını belirten Turan, özellikle havaların ısınmasıyla turizm sezonunda hareketlenmenin başladığını söyledi.

        Hudut kapılarında yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Turan, kentte asayiş olaylarını ve trafik kazalarını en alt seviyeye indirmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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