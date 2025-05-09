Engelli iki oğluna şefkatle bakıyor
ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nermin Büyük, zihinsel ve bedensel engelli iki oğluna yarım asırdır şefkatle bakıyor.
ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nermin Büyük, zihinsel ve bedensel engelli iki oğluna yarım asırdır şefkatle bakıyor.
Nermin ve Süleyman Büyük çifti, 1979 yılında hayatlarını birleştirdi. Evliliklerinin ikinci yılında ilk çocukları Serkan dünyaya geldi. Doğumdan yaklaşık 6 ay sonra Serkan'ın yürüyemediğini fark eden çift, götürdükleri hastanede çocuklarının zihinsel ve bedensel engelli olduğunu öğrendi.
Yürüyemeyen ve yatağa bağımlı hale gelen Serkan'a büyük sevgiyle bakan çiftin, 1991 yılında ikinci oğulları Hakan dünyaya geldi. Yaklaşık 8 ay sonra Hakan'ın hareketlerinden şüphelenen aile, tekrar doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Hakan'ın da bedensel engelli olduğu belirlendi.
Eşi Süleyman Büyük'ün desteğiyle engelli iki oğluna 40 yılı aşkın süredir özveriyle bakan anne Nermin Büyük, tüm yaşamını çocuklarına adadı.
- "Güldüğümüzde de olur, üzüldüğümüzde de... Hep onlarla"
Anne Büyük, AA muhabirine, oğullarıyla zor ama sevgi dolu bir hayat sürdüklerini söyledi.
Çocuklarının evin neşesi olduğunu dile getiren Büyük, "Onlar bir gün evden çıksın, doktora gitsinler, babaları götürsün, ben evde bütün gün ağlarım. Alışmışız biz onlara, seve seve bakarız." dedi.
Büyük, hiçbir zaman isyan etmediğini ifade etti.
Anneliğin adanmışlık olduğunu vurgulayan Büyük, "Bir dediklerini yapamazsam kahrolurum. Annelik böyle bir şey. Her şeyini yapmak istersin, yapamayınca kahrolursun. Bütün her şeyimiz onlar için. Hep onlarla mücadele ediyoruz. Serkan'ım, Hakan'ım... Güldüğümüzde de olur, üzüldüğümüzde de... Hep onlarla." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.