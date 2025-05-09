Engelli iki oğluna şefkatle bakıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nermin Büyük, zihinsel ve bedensel engelli iki oğluna yarım asırdır şefkatle bakıyor.

Nermin ve Süleyman Büyük çifti, 1979 yılında hayatlarını birleştirdi. Evliliklerinin ikinci yılında ilk çocukları Serkan dünyaya geldi. Doğumdan yaklaşık 6 ay sonra Serkan'ın yürüyemediğini fark eden çift, götürdükleri hastanede çocuklarının zihinsel ve bedensel engelli olduğunu öğrendi.

Yürüyemeyen ve yatağa bağımlı hale gelen Serkan'a büyük sevgiyle bakan çiftin, 1991 yılında ikinci oğulları Hakan dünyaya geldi. Yaklaşık 8 ay sonra Hakan'ın hareketlerinden şüphelenen aile, tekrar doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Hakan'ın da bedensel engelli olduğu belirlendi.

Eşi Süleyman Büyük'ün desteğiyle engelli iki oğluna 40 yılı aşkın süredir özveriyle bakan anne Nermin Büyük, tüm yaşamını çocuklarına adadı.

- "Güldüğümüzde de olur, üzüldüğümüzde de... Hep onlarla"