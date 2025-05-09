Trakya'da Vakıflar Haftası kapsamında selatin camilerde mevlit okutuldu
Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Edirne ve Kırklareli'ndeki selatin camilerde mevlit programları düzenlendi.
Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Edirne ve Kırklareli'ndeki selatin camilerde mevlit programları düzenlendi.
Etkinlikler çerçevesinde Edirne’de Eski Cami, Kırklareli’nde ise Hızırbey Camisi’nde gerçekleştirilen programlarda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, mevlit okundu.
Vakıf kurucuları ile vakıflara katkı sağlayan hayırseverlerin ruhlarına ithafen düzenlenen programların ardından, cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
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