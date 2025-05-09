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        Trakya'da Vakıflar Haftası kapsamında selatin camilerde mevlit okutuldu

        Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Edirne ve Kırklareli'ndeki selatin camilerde mevlit programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:41
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        Trakya'da Vakıflar Haftası kapsamında selatin camilerde mevlit okutuldu
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        Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Edirne ve Kırklareli'ndeki selatin camilerde mevlit programları düzenlendi.

        Etkinlikler çerçevesinde Edirne’de Eski Cami, Kırklareli’nde ise Hızırbey Camisi’nde gerçekleştirilen programlarda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, mevlit okundu.

        Vakıf kurucuları ile vakıflara katkı sağlayan hayırseverlerin ruhlarına ithafen düzenlenen programların ardından, cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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