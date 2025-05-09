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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kırklareli'nde gençlerle sohbet etti

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılığın toplumlar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekerek, Türkiye için halen bu sorunun önlenebilir durumda olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:30 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:43
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kırklareli'nde gençlerle sohbet etti
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılığın toplumlar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekerek, Türkiye için halen bu sorunun önlenebilir durumda olduğunu söyledi.

        Dinç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde Yeşilay Şubesi'ni ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Dinç, gençlerle sohbet etti.

        Bağımlılıkla mücadelede önleme çalışmalarının önemine vurgu yapan Dinç, "Bağımlılık başladıktan sonra o alışkanlıktan dönmek oldukça zor. Bu nedenle özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için önleyici çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Bağımlılık endüstrisi ciddi bir dezenformasyon faaliyeti yürütüyor. Bu konuda dikkatli ve duyarlı olunmalı." diye konuştu.

        Yeşilay’ın Türkiye genelinde 102 şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile faaliyet gösterdiğini hatırlatan Dinç, bağımsız bir gençlik kültürü oluşturmanın temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

        - "Genç Yeşilay gönüllülerimizin enerjisini çok önemsiyoruz"

        Bağımlılık endüstrisinin çocukları ve gençleri hedef aldığına dikkati çeken Dinç, sözlerine şöyle devam etti:

        “Onları erken yaşta bağımlılığa sürükleyerek sadık müşteri haline getirmeyi amaçlıyorlar. Bu nedenle Genç Yeşilay gönüllülerimizin enerjisini çok önemsiyoruz. Bu bağımsız gençlik kültürü oluşturmak meselesini çok önemsiyoruz. ‘Bağımsız bir ülke, bağımsız bir Kırklareli bizim için hayal olmasın’ diye düşünüyoruz. Birçok Avrupa ülkesi bağımsızlığı düşünemez hale geldi. Çünkü bağımlılık oranları çok yüksek. Bizim ülkemiz için bu henüz hayal değil, hala önlenebilir bir sorunla karşı karşıyayız. Çok şükür hiçbir bağımlılıkta dünyada ilk 10'da değiliz. Bizim için hala toplumumuzdan bağımlılık problemini söküp atmak mümkün."

        - "Gençleri korumak, vatanı korumak gibidir"

        Yeşilay'ın kuruluş amacına da değinen Dinç, çocukları ve gençleri korumanın, vatan toprağını korumak kadar mukaddes olduğunu dile getirdi.

        Kırklareli'nde bazı bağımlılık türlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde rakamların bulunduğuna dikkati çeken Dinç, alkol ve bazı maddelerle ilgili oranların yüksek olduğunu söyledi.

        Dinç, konuşmasının ardından gönüllü gençlerle fotoğraf çektirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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