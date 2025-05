Bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay binlerce gönüllüsüyle toplumda "bağımsızlık kültürü" oluşturmak istiyor

ÖZGÜN TİRAN - Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılık endüstrisine karşı 140 bin gönüllüyle her mahalle ve sokakta "bağımsızlık kültürü" oluşturmak istediklerini belirtti.

Dinç, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde AA muhabirine, bağımlılıkla ilgili dünyada örneği olmayan önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri"nin devam ettiğini anlatan Dinç, bu kapsamda anaokulundan üniversiteye kadar her kademede, her yaşa ve gelişim ihtiyacına uygun eğitimler verdiklerini kaydetti.

Dinç, şu ana kadar yaklaşık 13 milyon öğrenci ile 3 milyon anne ve babaya bağımlılık eğitimi verildiğini anlattı.

Yeşilayın 140 bin gönüllüsü ile hizmet verdiğini dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bütün mahallelere, sokaklara gidelim istiyoruz. Her mahallede, her sokakta bağımsızlık kültürü oluşturalım istiyoruz çünkü bağımlılık endüstrisi her sokağa girmiş durumda. Her sokakta, her mahallede bağımlılıkla ilgili bir şey bulabiliyorsunuz, bu kabul edilebilir bir şey değil. İnsanımıza bu kadar zarar veren, gençlerimizi, çocuklarımızı bu kadar tehdit eden bir şeyin Türkiye'nin her mahallesinde olmasını biz kabul edemiyoruz. O yüzden bağımsızlık taraftarları olarak bu ülkenin çocuklarını, gençlerini düşünen, dert eden insanlar olarak her mahalleye, her sokağa girme niyetindeyiz. 140 bin gönüllümüzle bu hayalimizi gerçekleştireceğiz inşallah."